Туристы прошли 7 километров за 4 дня определить какое расстояние они проходили в д??нь если считают что каждый день они проходили одно и тоже расстояние ответ выразите приближённо с точностью до одного километра?
Математика
Туристы прошли 7 километров за 4 дня определить какое расстояние они проходили в д??нь если считают что каждый день они проходили одно и тоже расстояние ответ выразите приближённо с точностью до одного километра?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7:4=1,75≈2(км) __________________
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