Туристы прошли 7 километров за 4 дня определить какое расстояние они проходили в д??нь если считают что каждый день они проходили одно и тоже расстояние ответ выразите приближённо с точностью до одного километра?

Математика

Туристы прошли 7 километров за 4 дня определить какое расстояние они проходили в д??нь если считают что каждый день они проходили одно и тоже расстояние ответ выразите приближённо с точностью до одного километра?

Автор: Гость