СРОЧНО помогите!!! сочинение на тему спорт здоровый образ жизни.

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СРОЧНО помогите!!! сочинение на тему спорт здоровый образ жизни.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спорт - это жизнь! Если вы будете заниматься спортом в любое время года и делать зарядку, то вам не будут грозить болезни, недомадомогания, недосыпания и лень! Образ жизни, также важен как спорт. Есть и условия: Просыпаться в 7.00. Кушать по немногу - 5 раз в день. Каждый день гулять от 30 минут, до 1 часа. Зависимость здоровья не только в этом - важно что ты ешь и хорошо ли ты себя чувствуешь.
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