Переведите на казахский Я учусь в гимназии. У нас большая школа. Еще там учат играть на инструментах. Я играю на домбре. Наши учителя самые лучшие. Наш классный руководитель ведет математику. А мой любимый урок физкультура.
Қазақ тiлi
Переведите на казахский Я учусь в гимназии. У нас большая школа. Еще там учат играть на инструментах. Я играю на домбре. Наши учителя самые лучшие. Наш классный руководитель ведет математику. А мой любимый урок физкультура.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен гимназияда оқимын.Біздің мектеп үлкен.Бізді əр түрлі құрал-сайманда ойнауды үйретет.мен домбырада ойнаймын.Біздін сынып жетекшіміз математика пəнінен береді. Ал менін жақсы көретін сабағым дене шынықтыру.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Русский язык
Запиши в два столбика 1) глаголы в форме единственного числа 2) глаголы в форме множественного числа Какие глаголы ты не выпишешь ? Почему? говорю ...
Математика
Используя цифры 0,3,4,5,причем каждую только один раз,запишите двузначные числа,которые делятся на 5 дайте ответ дам 10 баллов=)