Все существительные Из предложения запишите в два столбика. Щенок Бим любит пить ??кусное молоко.

Русский язык
Все существительные Из предложения запишите в два столбика. Щенок Бим любит пить ??кусное молоко.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щенок молоко Бим Вроде так...
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