Все существительные Из предложения запишите в два столбика. Щенок Бим любит пить ??кусное молоко.
Русский язык
Все существительные Из предложения запишите в два столбика. Щенок Бим любит пить ??кусное молоко.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щенок молоко Бим Вроде так...
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