Как долго просидел с днем Илья Муромец?

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Как долго просидел с днем Илья Муромец?
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Гость:
Илья Муромец - самый известный, но в то же время самый загадочный герой русского эпоса. Наши предки XVI - начала XIX вв. не сомневались в том, что Илья Муромец - реальная историческая личность, воин, служивший киевскому князю. Между тем русские летописи не упоминают его имени. Зато он является главным действующим лицом не только наших былин, но и германских эпических поэм XIIIв., основанных на более ранних сказаниях. В них он представлен могучим витязем, княжеского рода Ильей Русским. В документальном источнике имя этого известного героя впервые упомянуто в 1574 г. Посланник римского императора Эрих Лассота, посетивший Киев в 1594 г., оставил описание гробницы Ильи Муромца, находившейся в богатырском приделе Софийского собора. Для знаменитого героя и его товарища был сооружен специальный придел, т. е. им была оказана такая же честь, как и великим князьям. В то время богатырская гробница была уже пуста; останки же известного Ильи были перенесены в Антониеву пещеру Киево-Печерского монастыря. В 1638 г. эти мощи были описаны иноком этой знаменитой лавры Афанасием Кальнофойским, который определил, что Илья Муромец жил 450 лет назад, т. е. в 1188 г. Что мы знаем о нем? Достоверных сведений сохранилось очень мало. Родился в Муроме, в селе Карачарове в крестьянской семье. В детстве и юности страдал параличом, но чудесным образом был исцелен. До пострига состоял в княжеской дружине и прославился воинскими подвигами и невиданной силой. В 1643 г. был официально канонизирован. В 1988 году Межвеждомственная комиссия провела исследование мощей Преподобного Ильи Муромца. По ее результатам установлено, что он был крепко сложенным мужчиной огромного для тех времен роста . Выяснилось, что умер он в возрасте 45-55 лет. Исследуя кости Муромца, ученые обнаружили множественные переломы ключиц, сломанные ребра, следы от удара копья, сабли, меча. Это подтверждало легенды о том, что Илья был воином, участником жестоких сражений. В поясничном отделе тела имелось искривление позвоночника и выраженные дополнительные отростки на позвонках, затруднявшие движение богатыря в молодости. Таким образом, он в юности перенес паралич конечностей. Это открытие полностью соотносится с легендой о том, что в юности Илья долгие годы не мог двигаться: "тридцать лет сиднем сидел Илья и не имел в ногах хождения". Но когда Илье исполнилось 33 года, наступил день, изменивший его жизнь. В дом вошли нищие странники - калики перехожие и попросили подать им воды. Он объяснил, что не может ходить. Но гости повторили просьбу - она звучала уже как приказ. И Илья, внезапно почувствовав небывалую силу, впервые встал на ноги. И калики благословили его на ратные подвиги. Кроме небывалой силы, экспертиза подтверждает и тот факт, что Илья Муромец 30 лет сидел на печи. Изменения в позвоночнике указывают на паралич в первой половине жизни. Всех этих фактов достаточно, чтобы в Киево-Печерской Лавре утверждали: здесь лежат мощи того самого, былинного Ильи Муромца. С какой болезнью пролежал на печи 30 лет и 3 года Илья Муромец? Илья Муромец ( в книгах Лавры записано и другое его прозвище ( Илья Чобитко ) имел болезнь позвоночника, не позволявшую ему ходить, но сила его духа не позволяла ему сидеть "сиднем", как об этом сказано в былинах. Диспропорциональное развитие мускулатуры плечевого пояса и неправдоподобно большие кисти рук свидетельствуют о том, что Илья не сидел, он активно передвигался, используя руки. Так, что когда судьба столкнула его с каликами, это был взрослый, сложившийся человек необычайной силы духа и тела. Болезнь и исцеление Ильи Муромца (былина) : "Говорят ему калики перехожия: - Ростени теперь росправь свои-ти ножки резвыя, Ты сойди теперь со печки они понесут тебя, Понесут тебя, удержат ножки резвыя. " Судьба не баловала Илью легкими победами. Его останки носят следы многих ранений, прижизненных переломов ребер. Судя по результатам, которые дала экспертиза, у человека, чью мумию исследовали, была болезнь костей, конкретно – защемление седалищного нерва. Кроме того, у Ильи были увеличены руки (ладони) , что говорит о могучей силе мужчины. (Смирнов, историк) В 1988 г. Межведомственная комиссия Минздрава УССР провела экспертизу мощей святого Ильи Муромца. Для получения объективных данных применялась самая современная методика и сверхточная японская аппаратура. Результаты исследований поразительны. Определен возраст - сорок- пятьдесят пять лет, выявлены такие дефекты позвоночника, которые позволяют говорить о перенесении человеком в юности паралича конечностей; установлено, что причиной смерти стала обширная рана в области сердца.
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