Переведите срочно на казахский Я учусь в гимназии. У нас большая школа. Еще там учат играть на инструментах. Я играю на домбре. Наши учителя самые лучшие. Наш классный руководитель ведет математику. А мой любимый урок физкультура.

Қазақ тiлi
Переведите срочно на казахский Я учусь в гимназии. У нас большая школа. Еще там учат играть на инструментах. Я играю на домбре. Наши учителя самые лучшие. Наш классный руководитель ведет математику. А мой любимый урок физкультура.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я учусь гимназия. Бізде үлкен мектеп. Әлі үйретеді ойнауға арналған аспап. Мен ойнаймын, домбыра. Біздің ұстаздар ең үздік.Біздің сынып жетекшісі жүргізеді математика. Ал менің сүйікті сабақ-дене шынықтыру.
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