Помогите срочно. 8 класс номер 166. из данных ниже глаголов выберите переходные
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Помогите срочно. 8 класс номер 166. из данных ниже глаголов выберите переходные
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