От каких слов и каким способом образованы наречия ЯСНО,ОЧЕНЬ БОЛЬНО,ИСКОСА,ПО НАС??ОЯЩЕМУ,ВИДИМО,ПОСТЕПЕННО,ДОСТАТОЧНО СНОСНО

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ЯСНО от слова ясный (суфф.) очень, может быть (по этимологическому словарю Фасмера смотрю), от око с помощью суффикса, связывают это слова со словами очнуться, очутиться, но это при диахроническом подходе. Сейчас оно непроизводное. больно от слова больной (суфф.) искоса от косой (пристав-суфф.) по-настоящему от настоящий (прист.-суфф.) видимо от видимый (суфф.) постепенно от постепенный (суфф.) достаточно от достаточный (суфф.) сносно от сносный (суфф.)