Какие растения растут в Сочи? ( Только нормальные которые хотя бы вы знаете)
География
Какие растения растут в Сочи? ( Только нормальные которые хотя бы вы знаете)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дуб, граб, бук, каштан, липа, карагач, клен, береза, груша, яблоня, алыча, кизил, черешня, орех грецкий, инжир, черешня, виноград, тис, самшит, сосна.
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