Доклад на тему "Тайна египетских иероглифов"помогите плиз.коротко тока можно.

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В августе 1799 г. французские саперы копали траншеи в предместье Розетты, города, расположенного недалеко от Александрии. Генерал Бонапарт (с 1804 г.- император Франции Наполеон I), вторгшийся в страну, готовился к решительной борьбе за Египет с другими захватчиками - турецкими и английскими, и его войска с лихорадочной быстротой укрепляли опорные пункты на побережье. Неожиданно лопата одного из саперов звякнула о камень. Это была массивная плита из черного базальта, покрытая таинственными четко высеченными письменами. Командир отряда велел очистить ее от пыли и грязи и доставить в штаб. Французские ученые, сопровождавшие Бонапарта, быстро установили, что письмена на плите были трех видов. 54 нижние строки были написаны по гречески, их легко прочитали и перевели. Они содержали постановление египетских жрецов от 196 г. до н. э., прославляющее царя Птолемея V Эпифана, правившего в 203 -181 гг. до н. э. Этот царь, по происхождению чужеземец, македонянин, был расчетливым политиком и умел ладить с влиятельным жречеством. За это жрецы в своем постановлении провозглашали его "добрым богом". Над этим текстом были изображены какие-то причудливые значки: дужки, черточки, крючочки. Эта часть надписи была сделана на разговорном египетском языке скорописным, так называемым демотическим (от греческого слова "демотикос" - народный) шрифтом. Еще выше изящным узором шли бесчисленные рисунки - человечки, птицы, змейки, тростинки, корзиночки и т. д. (это было древнейшее рисуночное письмо египтян - иероглифы), а текст написан на древнеегипетском языке, давным-давно забытом. Ученым было ясно, что все три надписи содержат один и тот же текст постановления. Но ни один ученый в лагере Бонапарта не сумел прочитать древнеегипетские знаки. Ведь уже 15 веков прошло с тех пор, как умерли последние мудрецы, читавшие и понимавшие эти загадочные письмена, и унесли свою тайну в могилу, как многие думали тогда, навеки. Прошло несколько лет. Военная экспедиция Наполеона Бонапарта в Египет окончилась крахом. Розеттский камень в качестве трофея англичан попал в Лондон и был помещен в Британский музей, но копия с него после заключения мира 1802 г. была доставлена в Париж. Там ее впоследствии стал изучать юный французский исследователь Жан Франсуа Шампольон (1790-1832). Это был очень одаренный человек. Уже с детства он заинтересовался историей далеких стран, особенно Египта. Позже он изучил свыше десятка древних и новых языков в том числе коптский, создавшийся на основе древнеегипетского (на коптском говорили в Египте в средние века). Шампольон решил во что бы то ни стало разгадать иероглифическую надпись на Розеттском камне. Казалось, что это не так уж трудно. Ведь рядом был греческий перевод. Но на деле загадка оказалась значительно сложнее. Многие ученые из разных стран пытались ее разрешить, но неудачно. Сам Шампольон далеко не сразу нашел правильный путь. Прежде всего нужно было определить, что означает каждый рисунок - букву или целое слово. В 14 строчках иероглифического текста, из которых полностью уцелели лишь три, а остальные оказались сильно попорченными, повторялось в разных комбинациях 166 различных знаков! Столько букв у египтян быть не могло! Ни в одном языке не наберется так много звуков. Тогда, может быть, каждый знак передавал целое слово, состоящее из нескольких букв, как, например, у нас знак ? означает слово "номер"? Такие смысловые знаки называются идеограммами. Но в 14 строчках, судя по параллельному греческому переводу, слов должно быть не более 500, а Шампольон насчитал 1419 иероглифов: каждый из 166 знаков повторялся по нескольку раз. Чем же объяснить эти противоречия? После долгих мучительных колебаний исследователь пришел к оригинальной догадке, блестяще подтвердившейся впоследствии. Он предположил, что древние египтяне употребляли смысловые знаки (идеограммы) вперемежку с буквами, прибегали иной раз даже к повторениям, считая, что они не повредят. Как и мы иной раз, написав слово "восемь" одним знаком 8, на всякий случай повторяем в скобках (восемь).