Окраска сделай расбор по составу

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Окраска сделай расбор по составу
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О-приставка, Крас-корень, К-суффикс, А-окончание, Основа слова-окраск.
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