Окраска сделай расбор по составу
Русский язык
Окраска сделай расбор по составу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О-приставка, Крас-корень, К-суффикс, А-окончание, Основа слова-окраск.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Алгебра
История
Справедливо ли сегодня арабское изречение ,,Красота человека- в красоте его письм??''? Объясни свою точку зрения.
Физика
Из винтовки вылетает пуля со скоростью 700 м\с. Винтовка при отдаче приобретает ско??ость 1,6 м\с. Определите массу винтовки, если масса пули 10 гр.