Найти степень окисления: азотная кислота, фосфорная кислота, гидроксид натрия, се??аводородная кислота, угольная кислота, нитрат золота, фосфат кальция, гидроксид алюминия.

Гость: Гость:

Азотная кислота HNO3: H+1, N+5? (3)O-2 Фосфорная... H3PO4: (3)H+1, P+5, (4) O-2 Гидроксид натрия NaOH: Na+1, O-2, H+1 Сероводородная...: H2S: (2)H+1; S+4 Угольная...H2CO3: (2)H+1; C+4; (3)O-2 Нитрат золота(p.s. у золота непостоянная степень окисления. в скобках должна быть указана степень окисления, либо I, либо II) I: AuNO3: Au+1; N+5;(3)O-2. II:Au(NO3)2: Au+3; (3)N+5; (6)O-2 Фосфат кальция Сa3(PO4)2: (3)Ca+2; (2)P+5; 8(O)-2 Гидроксид алюминия Al(OH)3: Al+3; (3)O-2; (3)H+1 НО! если необходимо знать степень окисления не отдельных элементов, а кислотных остатков(гидроксильных групп), то 1. -1, 2. -3, 3. -1, 4.-4, 5. -2, 6.-1, 7.-3, 8.-1