Имя существительное имя прилагательное имя числительное местоимение глагол и на??ечие относятся к чему?

Русский язык
Имя существительное имя прилагательное имя числительное местоимение глагол и на??ечие относятся к чему?
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Автор: Гость
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Гость:
Это все части речи ____________-
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