Через аксессуары городов на территории Казахстана проходил шелковистые путь
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Через аксессуары городов на территории Казахстана проходил шелковистые путь
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Да ..............................
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