Восьмикласснице Алине кажется, что родители слишком опекают её, относятся к ней, как к маленькому ребёнку. Поэтому Алина часто ссорится с родителями. Используя текст и обществоведческие знания, сформулируйте по два совета Алине...

Гость: Гость:

Алина в свою очередь нужно доказать своими поступками (хорошими) что она давно не маленькая а совсем взрослая и ответственная девушка. А родителям нужно перестать думать как о маленькой девочке, т. к это к хорошему не приведет а лишь усугубит положение, ведь когда она вырастет она не сможет принимать решения самостоятельно.