Восьмикласснице Алине кажется, что родители слишком опекают её, относятся к ней, как к маленькому ребёнку. Поэтому Алина часто ссорится с родителями. Используя текст и обществоведческие знания, сформулируйте по два совета Алине...
Обществознание
Восьмикласснице Алине кажется, что родители слишком опекают её, относятся к ней, как к маленькому ребёнку. Поэтому Алина часто ссорится с родителями. Используя текст и обществоведческие знания, сформулируйте по два совета Алине и её родителям, которые, по вашему мнению, смогут улучшить их взаимоотношения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алина в свою очередь нужно доказать своими поступками (хорошими) что она давно не маленькая а совсем взрослая и ответственная девушка. А родителям нужно перестать думать как о маленькой девочке, т. к это к хорошему не приведет а лишь усугубит положение, ведь когда она вырастет она не сможет принимать решения самостоятельно.
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