Ка это делать ??? Я не знаю помогите пожалуйста
Математика
Ка это делать ??? Я не знаю помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30•20=600м/2 2)600:3•2=400м/2 3)600-400=200м/2 Проверка: 200+400=600м/2
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