Составить рассказ о силе воли

Гость: Гость:

Каждый человек должен знать что такое сила воли. Если вы не знаете то я вам расскажу. Во-первых сила воли - это главная особенность человека ,которая отличает их от других живых существ. Во-вторых без силы воли мы не смогли бы ничего, не смогли бы преодолеть никаких препятствий, не смогли бы избавиться от своих страхов и мы не смогли бы смотреть в будущее как смотрим сейчас. Мы бы не смогли пойти на войну без сила воли, которая нам даёт веру в себя. А теперь подумайте и скажите, кто вы вообще такие без силы воли!