Рассказ на тему я люблю колекцианировать старые монеты

Гость: Гость:

Ну это кратко но ты можешь расширить один раз когда я шла в школу я увидела монетку Она была такая интересная на одной стороне была нарисована 25 коп. а на другой была нарисован какой-то человек я подумала что это знаменитый человет Когда я нашла интересную монетку, Я положила себе в копилку. второй раз когда я нашла интересную монетку. Это было в магазине Я спросил у продавщицы конфеты, хлеб молоко. я дала продавщицы 230 руб. всё это стоило 229 руб. она дала мне сдачу 1 руб. Но это был необычный 1 руб. на одной стороне его был нарисован 1 руб. а на другой пушка. С этого дня я начала копить монеты. А если кто-то выбросил на земле например интересную монетку или копейку Я подберу и положу в копилку