Как написать проект про сказку?
Русский язык
Как написать проект про сказку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для того , чтобы написать сказку,сперва нужно думать сказку от начало до конца, а потом писать.Желательно,чтобы все сказки хорошо кончились.Так как большинство сказок будут читать дети.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
К служебным словам относятся что? по падежам и числам изменяются? изменение гла??ола по лицам и числам называется? наречие?
Английский язык
Другие предметы
Математика