Как написать проект про сказку?

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Как написать проект про сказку?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для того , чтобы написать сказку,сперва нужно думать сказку от начало до конца, а потом писать.Желательно,чтобы все сказки хорошо кончились.Так как большинство сказок будут читать дети.
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