К служебным словам относятся что? по падежам и числам изменяются? изменение гла??ола по лицам и числам называется? наречие?

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К служебным словам относятся что? по падежам и числам изменяются? изменение гла??ола по лицам и числам называется? наречие?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К служебным словам относятся частицы, предлоги, союзы. По падежам и числам изменяются имена существительные. Изменение глагола по лицам и числам - спряжение. Наречие (что с ним надо-то?)
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