Помогите пожалуйста .10 кг чая расфасовали в пачки по 150 гр. Ск чая осталось не расфасованным.

Математика

Помогите пожалуйста .10 кг чая расфасовали в пачки по 150 гр. Ск чая осталось не расфасованным.

Автор: Гость