Помогите пожалуйста .10 кг чая расфасовали в пачки по 150 гр. Ск чая осталось не расфасованным.

Математика
Помогите пожалуйста .10 кг чая расфасовали в пачки по 150 гр. Ск чая осталось не расфасованным.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10 кг = 10.000 гр. 2) 10.000 : 150 =66(100) Ответ: 100 гр осталось. Прости что долго.
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