Решите уравнение (х-y-z)^2= x^2-y^2+z^2
Математика
Решите уравнение (х-y-z)^2= x^2-y^2+z^2
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Ответ ( 6,3,6) і (6,6,3) и еще два в комплексном поле
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