В чем опасность географического детерминизма и нигилизма?
География
В чем опасность географического детерминизма и нигилизма?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Географический детерминизм – это географическое и социальное понятие, обозначающее взаимозависимость между обществом и географической средой. Термином “географический детерминизм” иногда обозначают концепции, придающие географическим факторам решающую роль. Однако география охватывает не все аспекты взаимодействия человека с природой. (Под географическом детерминизме, обычно имеют в виду особый аспект такой взаимозависимости – преувеличение роли географической среды, географического фактора (географического положения, рельефа, климата, гидрографии, почв, растительности) в развитии человеческого общества. ) Недооценку влияния географической среды на жизнь и деятельность людей в научной литературе обычно называют географическим индетерминизмом (по Н. Н. Баранскому, это географический нигилизм) . Недооценка, недоучет роли природных условий и ресурсов имели и имеют место в географических школах стран Запада.
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