Если вороны сядут по одной на каждую березу,то не хватит одной берёзы.Если сядут п?? 2 на каждую березу,то одна берёза останется лишней.Сколько ворон?Сколько берёз?
Математика
Если вороны сядут по одной на каждую березу,то не хватит одной берёзы.Если сядут п?? 2 на каждую березу,то одна берёза останется лишней.Сколько ворон?Сколько берёз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если вороны сядут по одной на каждую березу,то не хватит одной берёзы.Если сядут по 2 на каждую березу,то одна берёза останется лишней.Сколько ворон?Сколько берёз? ответ:4 вороны, 3 березы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
История