Если вороны сядут по одной на каждую березу,то не хватит одной берёзы.Если сядут п?? 2 на каждую березу,то одна берёза останется лишней.Сколько ворон?Сколько берёз?

Математика
Если вороны сядут по одной на каждую березу,то не хватит одной берёзы.Если сядут п?? 2 на каждую березу,то одна берёза останется лишней.Сколько ворон?Сколько берёз?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если вороны сядут по одной на каждую березу,то не хватит одной берёзы.Если сядут по 2 на каждую березу,то одна берёза останется лишней.Сколько ворон?Сколько берёз? ответ:4 вороны, 3 березы.
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