Найдите обюм куба , сторона которого равна 1) 2см
Математика
Найдите обюм куба , сторона которого равна 1) 2см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
куб имеет длину, высоту, ширину, а у куба они равны и их надо умножить длина*ширина*высота=2*2*2=8см
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