Отличия и сходство компьютерных мышек

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Отличаются мышки по качеству,по цене,по работе одна мышка допустим работала год и сломалась а другая месяц сходства в том что они идут к к ноутбуку,компьютеру,одинаковое цель использования и правая левая и колесико из кнопок в мышке на всех мышках