Можно ли определить каким членом предложения является неизменяемые слова Мне купили новое пальто.В московском метро очень красиво.
Русский язык
Можно ли определить каким членом предложения является неизменяемые слова Мне купили новое пальто.В московском метро очень красиво.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне купили новое пальто-дополнение-----. В московском метро-обстоятельство.-.-.-.-. очень красиво.
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