17×8×*:10пажалуйста помогите
Математика
17×8×*:10пажалуйста помогите
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Ответ: 13.6, воть, но я не уверенна
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