Вспомни русскую народную волшебную сказку ,которая тебе нравится.Запиши её назва??ие и составь её план. СРОЧНО!!!!!!
Литература
Вспомни русскую народную волшебную сказку ,которая тебе нравится.Запиши её назва??ие и составь её план. СРОЧНО!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Царевна Лягушка план сказки 1.Указ царя сыновьям 2.Поиск невест 3.Указы царя 4.Пир 5.Раскрытие тайны 6.Встреча со старичком 7.Встреча с бабой Ягой 8. Победа над Кощеем 9. Освобождение царевны
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