Один рабочий изготовил 12 деталей а другой 18 таких же деталей. Второй рабочий потратил на 30 мин больше чем первый сколько минут потратил каждый рабочий.
Математика
Один рабочий изготовил 12 деталей а другой 18 таких же деталей. Второй рабочий потратил на 30 мин больше чем первый сколько минут потратил каждый рабочий.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый 60 минут, Второй 90 минут 30/(18-12)=5 мин на одну деталь 12*5=60 мин 18*5=90 мин
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