Один рабочий изготовил 12 деталей а другой 18 таких же деталей. Второй рабочий потратил на 30 мин больше чем первый сколько минут потратил каждый рабочий.

Математика

Один рабочий изготовил 12 деталей а другой 18 таких же деталей. Второй рабочий потратил на 30 мин больше чем первый сколько минут потратил каждый рабочий.

Автор: Гость