Синквейн на казахском на тему қонақ

Қазақ тiлi
Синквейн на казахском на тему қонақ
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Автор: Гость
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Гость:
Қонақ қарсақ алу қазақтын дəстүрі.
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