Синквейн на казахском на тему қонақ
Қазақ тiлi
Синквейн на казахском на тему қонақ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қонақ қарсақ алу қазақтын дəстүрі.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Если вороны сядут по одной на каждую березу,то не хватит одной берёзы.Если сядут п?? 2 на каждую березу,то одна берёза останется лишней.Сколько вор...
Математика
Литература
Английский язык
Fill in the blanks with “who”, “what’, “when”, “when”, “where”, “why”, “how much”, “how many”, “what time”, “how often”. 1. - _________does Kate...