Для чего нужна древесина

Биология
Для чего нужна древесина
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деревья по праву называются легкими Земли. Они дают жизнь всем живым существам. Но нельзя забывать, что сами деревья могут быть полезны не только в качестве источника кислорода. Лиственный покров многих видов является источником питания травоядных животных. 
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