Для чего нужна древесина
Биология
Для чего нужна древесина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деревья по праву называются легкими Земли. Они дают жизнь всем живым существам. Но нельзя забывать, что сами деревья могут быть полезны не только в качестве источника кислорода. Лиственный покров многих видов является источником питания травоядных животных.
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