Помогите пожалуйста написать сочинение на темы: Что отличает истинную дружбу от ложной?

Гость: Гость:

Если ты дружишь с человеком то дружба бывает настоящая и ложна... много настоящих друзей не может быть не у кого когда нибудь один из твоих "друзей" предаст тебя или еще хуже выставит тебя с плохой стороны. У меня есть ОДИН надежный друг которого зовут ... , да конечно порой мы бывает ссоримся но потом все равно между нами настаёт мир.