Помогите пожалуйста написать сочинение на темы: Что отличает истинную дружбу от ложной?

Литература
Помогите пожалуйста написать сочинение на темы: Что отличает истинную дружбу от ложной?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты дружишь с человеком то дружба бывает настоящая и ложна... много настоящих друзей не может быть не у кого когда нибудь  один из твоих "друзей" предаст тебя или еще хуже выставит тебя с плохой стороны. У меня есть ОДИН надежный друг  которого зовут ... , да конечно порой мы бывает ссоримся но потом  все равно между нами настаёт мир.
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