Координаты городов пж очень нужно
География
Координаты городов пж очень нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тегеран 37° с.ш. 51°в.д. дакар 15°с.ш. 16° з.д киншаса 5° ю.ш. 14° в.д куала-лумпур 3° с.ш. 102° в.д. джакарта 7° ю.ш. 106° в.д. кейптаун 34° ю.ш. 17° в.д. перт 32° ю.ш. 116° в.д. сидней 33° ю.ш. 151° в.д. вашингтон 38° с.ш. 77° з.д. мехико 19° с.ш. 98° з.д. санта-фе-де-богота 4° с.ш. 75° з.д. сантьяго 33° ю.ш. 71° з.д.
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