Пользуясь цифрами 0,2,5 напишите трехзначные цифры делчщие на 2,5,10
Математика
Пользуясь цифрами 0,2,5 напишите трехзначные цифры делчщие на 2,5,10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250 делится на 2, 5, 10 520 делится только на 2 и 5, на 10 с остатком 502 делится на 2, на 5 и 10 с остатком
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