Буквы з и с на конце приставок (нужно 10 слов с этой орфограммой) за ранее спасибо

Русский язык
Буквы з и с на конце приставок (нужно 10 слов с этой орфограммой) за ранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Безмерный  бесчестный  бескрайний разбросать  распустить известить  восхождение низвергнут  безграничный исследовать  испортить
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