Была ли возможность в XV|| веке пройти путь с низшей ступени служебной лестницы для дворян (категория дети боярские) до высшей ступени (категория думные дворяне)? ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА
История
Была ли возможность в XV|| веке пройти путь с низшей ступени служебной лестницы для дворян (категория дети боярские) до высшей ступени (категория думные дворяне)? ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде нет, ты должен быть родиться в дворянской семье и если что то случилось и ты стал крестьянином, но потом можно было стать дворянином обратно
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