В каком году была первая мировая?
История
В каком году была первая мировая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1941, а самая первая где ее Россия участвовала 1939
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