. Составить 1 сложное бессоюзное предложение, 3 предложения с союзами и, а, но. Подчеркнуть грамматические основы.

Русский язык
. Составить 1 сложное бессоюзное предложение, 3 предложения с союзами и, а, но. Подчеркнуть грамматические основы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бессоюзное: Я гуляла вместе с подругой, вокруг было тихо. С союзом "а" Мама читала книгу, а мой папа помогал мне делать уроки.
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