Помогите пожалуйсто составить предложения. Я люблю смотреть по телевизору мультфильмы. Мама любит смотреть по телевизору кино. Папа любит смотреть ро телевизору новости. Бабушка любит смотреть по телевизору шоу.

Қазақ тiлi

Помогите пожалуйсто составить предложения. Я люблю смотреть по телевизору мультфильмы. Мама любит смотреть по телевизору кино. Папа любит смотреть ро телевизору новости. Бабушка любит смотреть по телевизору шоу.

Автор: Гость