Помогите пожалуйсто составить предложения. Я люблю смотреть по телевизору мультфильмы. Мама любит смотреть по телевизору кино. Папа любит смотреть ро телевизору новости. Бабушка любит смотреть по телевизору шоу.
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйсто составить предложения. Я люблю смотреть по телевизору мультфильмы. Мама любит смотреть по телевизору кино. Папа любит смотреть ро телевизору новости. Бабушка любит смотреть по телевизору шоу.
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