Продолжите предложение так, чтобы получилось смешно или неожиданный финал 1. Я хочу стать... потому что...2.Мне нравится... потому что..

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Продолжите предложение так, чтобы получилось смешно или неожиданный финал 1. Я хочу стать... потому что...2.Мне нравится... потому что..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я хочу стать директором, потому что я люблю чувствовать власть над людьми. Мне нравится общаться с моими врагами, потому что я люблю разговаривать с людьми, интеллект которых ниже моего.
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