В чём отличие технологического процесса от производственного
Технология
В чём отличие технологического процесса от производственного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Упорядоченная последовательность взаимосвязанных действий, выполняющихся с момента возникновения исходных данных до получения требуемого результата."Технологический процесс" — это часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда. К предметам труда относят заготовки и изделия.
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