Запишите все двузначные числа которые представляются в виде произведения двух простых множителей один из которых равен 11, 13, 17, 19, 23, 29.

Математика

Запишите все двузначные числа которые представляются в виде произведения двух простых множителей один из которых равен 11, 13, 17, 19, 23, 29.

Автор: Гость