Окружающий мир.lt;spangt;Рассмотри рисунок экологической пирамиды.lt;br /gt;lt;br /gt;Как ??ы думаешь,в каком природном сообществе есть такая пирамида?Напиши ответ:lt;br /gt;Там пирамида:одна сова,четыре мышки,и много ромашекlt...
История
Окружающий мир.lt;spangt;Рассмотри рисунок экологической пирамиды.lt;br /gt;lt;br /gt;Как ??ы думаешь,в каком природном сообществе есть такая пирамида?Напиши ответ:lt;br /gt;Там пирамида:одна сова,четыре мышки,и много ромашекlt;/spangt;мир
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каким боком это относится к истории)
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