Окружающий мир.lt;spangt;Рассмотри рисунок экологической пирамиды.lt;br /gt;lt;br /gt;Как ??ы думаешь,в каком природном сообществе есть такая пирамида?Напиши ответ:lt;br /gt;Там пирамида:одна сова,четыре мышки,и много ромашекlt...

История

Окружающий мир.lt;spangt;Рассмотри рисунок экологической пирамиды.lt;br /gt;lt;br /gt;Как ??ы думаешь,в каком природном сообществе есть такая пирамида?Напиши ответ:lt;br /gt;Там пирамида:одна сова,четыре мышки,и много ромашекlt;/spangt;мир

Автор: Гость