Зачем нужно изучать риторику???? Помогите,зарание спасибт

Гость: Гость:

Риторика – одна из древнейших филологических наук, которая изучает ораторское искусство, правила построения художественной речи. Такое определение дано практически во всех филологических учебниках. Иными словами, эта филологическая дисциплина сводится к одному понятию - «красноречию».