Зачем нужно изучать риторику???? Помогите,зарание спасибт
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Зачем нужно изучать риторику???? Помогите,зарание спасибт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Риторика – одна из древнейших филологических наук, которая изучает ораторское искусство, правила построения художественной речи. Такое определение дано практически во всех филологических учебниках. Иными словами, эта филологическая дисциплина сводится к одному понятию - «красноречию».
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