Напишите таблицу по Бразилии. природные условия и ресурсы отрасль

Гость: Гость:

В рельефе преобладают равнины - Амазонская низменность, равнина, плоскогорье,. климат - жаркий. главная река Амазонка с притоками, урагвай и др. речная сеть оч.густая., крупных озер нет. Б.богата природными ресурсами, занимает 2 место в мире после России по запасам лесных ресурсов. Сельскохозяйственные угодья занимают менее 1/5 части территории страны, преобладают пастбища.