Напишите таблицу по Бразилии. природные условия и ресурсы отрасль
География
Напишите таблицу по Бразилии. природные условия и ресурсы отрасль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В рельефе преобладают равнины - Амазонская низменность, равнина, плоскогорье,. климат - жаркий. главная река Амазонка с притоками, урагвай и др. речная сеть оч.густая., крупных озер нет. Б.богата природными ресурсами, занимает 2 место в мире после России по запасам лесных ресурсов. Сельскохозяйственные угодья занимают менее 1/5 части территории страны, преобладают пастбища.
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