Представьте, что вы находитесь в цветущей оранжерее. Опишите, что вы видите.В свое?? сочинении используйте причастия. Напишите пж!!! Буду благодарен!)И срочноооо!!!!!

Русский язык

Представьте, что вы находитесь в цветущей оранжерее. Опишите, что вы видите.В свое?? сочинении используйте причастия. Напишите пж!!! Буду благодарен!)И срочноооо!!!!!

Автор: Гость