Представьте, что вы находитесь в цветущей оранжерее. Опишите, что вы видите.В свое?? сочинении используйте причастия. Напишите пж!!! Буду благодарен!)И срочноооо!!!!!
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Представьте, что вы находитесь в цветущей оранжерее. Опишите, что вы видите.В свое?? сочинении используйте причастия. Напишите пж!!! Буду благодарен!)И срочноооо!!!!!
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