Почему одни народы жили оседло,а другие кочевали?

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Почему одни народы жили оседло,а другие кочевали?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одни обрабатывали землю,а другие занимались скотоводством,а для этого нужно было менять пастбища. Вот и были вынуждены кочевать с места на место.
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