Высота спортивного зала 4 метра а его длина в 2 раза больше ширины которая в свою очередь на 50 сантиметров больше высоты Найдите объем спортивного зала

Математика

Высота спортивного зала 4 метра а его длина в 2 раза больше ширины которая в свою очередь на 50 сантиметров больше высоты Найдите объем спортивного зала

Автор: Гость