Высота спортивного зала 4 метра а его длина в 2 раза больше ширины которая в свою очередь на 50 сантиметров больше высоты Найдите объем спортивного зала

Математика
Высота спортивного зала 4 метра а его длина в 2 раза больше ширины которая в свою очередь на 50 сантиметров больше высоты Найдите объем спортивного зала
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4 м=400 см 400+50=450 (см) = 4,5 м - ширина. 2) 450*2=900 (см) = 9 м - длина. 3) V=abc V=4*4.5*9=162 (м3). Ответ: 162 м3. м3 - кубический метр, просто лень было искать третью степень в таблице символов.
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