Рассказ Ер таргын как звали коней из рассказа и что они обозначают пожалуйста пом??гите
Литература
Рассказ Ер таргын как звали коней из рассказа и что они обозначают пожалуйста пом??гите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жельжетпес- он любит свободу выдерживает большое растояние Куткетпес- преданный конь, верный
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