Рассказ Ер таргын как звали коней из рассказа и что они обозначают пожалуйста пом??гите

Литература
Рассказ Ер таргын как звали коней из рассказа и что они обозначают пожалуйста пом??гите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жельжетпес- он любит свободу выдерживает большое растояние Куткетпес- преданный конь, верный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Знайдіть найменший цілий корінь рівняння: (|x|-1)(x+2,5)=0.
Ответить
Математика
Один рабочий работал 3 дня по 7 часов в день а другой 2 дня по 8 часов в день Вместе они изготовили 481 деталь Сколько деталей изготовил каждый раб...
Ответить
Литература
Что пообещал старик Хоттабыч из сказки " Старик Хоттабыч " И выполнил ли он своё об??щание?
Ответить
Геометрия
Помогите 1=10 балов Плиззз
Ответить
Математика
Запишите разность частного чисел 300 и b и суммы чисел 56 и 27
Ответить